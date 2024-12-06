Власти Чебаркуля забыли про недавно благоустроенный парк

Чебаркульский парк остался без надлежащего содержания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, благоустройство здесь велось с 2022 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Летом этот объект местные чиновники с гордостью демонстрировали губернатору. «Сейчас парк уже приходит в удручающее состояние: освещение и подсветка скамеек частично не работают, качель рухнула на землю, архитектурные формы сломаны», – рассказали общественники.

Активисты обратились к главе региона с просьбой оценить настоящее содержание благоустроенного объекта и принять меры по отношению к ответственным его состояние местным чиновникам. Также обращение с требованием обеспечить надлежащее содержание парка направлено муниципальным властям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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