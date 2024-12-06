19 остановок электричек на Южном Урале заменят номера именами

Еще 19 остановочных пунктов в Челябинской области получили новые названия.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены.
Новые названия получили еще 19 остановочных пунктов пригородных поездов в Челябинской области. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т.п.) или географические объекты.
На участке Чурилово – Нижняя будут переименованы:
о.п. 44 км в Маян;
о.п. 53 км в Серкино;
о.п. 62 км в Комкуль;
о.п. 75 км в Маяк;
пост 49 км в Мурино;
разъезд № 2 в Трудовой;
разъезд № 3 в Кунтуды;
разъезд № 5 в Сураково.
На участке Бердяуш – Полетаево I будут переименованы:
о.п. 2000 км в Первомайский;
о.п. 2008 км в Ильменское;
о.п. 1895 км в Молочную;
На участке Кропачево – Бердяуш будут переименованы:
о.п. 1856 км в Покровку;
о.п. 1863 км в Ищелку;
о.п. 1880 км в Романовку;
о.п. 1885 км в Первую Белую;
о.п. 1822 км в Красный мост.
На участке Еманжелинск – Золотая Сопка будут переименованы:
о.п. 66 км в Денисово;
о.п. 77 км в Песчаное.
На участке Чурилово – Курган изменит название о.п. 2121км в Северный Рудник.
Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 9 декабря.
Челябинск, Виктор Елисеев
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