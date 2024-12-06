19 остановок электричек на Южном Урале заменят номера именами

Еще 19 остановочных пунктов в Челябинской области получили новые названия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены.

Новые названия получили еще 19 остановочных пунктов пригородных поездов в Челябинской области. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т.п.) или географические объекты.

На участке Чурилово – Нижняя будут переименованы:

о.п. 44 км в Маян;

о.п. 53 км в Серкино;

о.п. 62 км в Комкуль;

о.п. 75 км в Маяк;

пост 49 км в Мурино;

разъезд № 2 в Трудовой;

разъезд № 3 в Кунтуды;

разъезд № 5 в Сураково.

На участке Бердяуш – Полетаево I будут переименованы:

о.п. 2000 км в Первомайский;

о.п. 2008 км в Ильменское;

о.п. 1895 км в Молочную;

На участке Кропачево – Бердяуш будут переименованы:

о.п. 1856 км в Покровку;

о.п. 1863 км в Ищелку;

о.п. 1880 км в Романовку;

о.п. 1885 км в Первую Белую;

о.п. 1822 км в Красный мост.

На участке Еманжелинск – Золотая Сопка будут переименованы:

о.п. 66 км в Денисово;

о.п. 77 км в Песчаное.

На участке Чурилово – Курган изменит название о.п. 2121км в Северный Рудник.

Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 9 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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