В Миассе ребенок выпал из маршрутки, водитель скрылся

В Миассе выясняют Челябинской обстоятельства травмирования ребенка при посадке в общественный транспорт

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, вечером 2 декабря 12-летняя девочка выпала из маршрутки во время посадки. Школьница повредила правую стопу. Водитель с места происшествия скрылся, оставив ребенка без помощи. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, ее уже обследовали врачи.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

«Следователем СК России будут исследованы все обстоятельства произошедшего, в том числе дана правовая оценка действиям лиц, оказывающим услуги пассажирской перевозки, по итогам принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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