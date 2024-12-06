Челябинцам придется копить миллион рублей дольше большинства уральцев

Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО по возможностям жителей накопить крупную сумму. Таковы данные РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ротацию регионов по способности населения накопить крупную сумму авторы исследования проводили, исходя из возможностей среднестатистического жителя территории с медианной зарплатой накопить 1 миллион рублей, откладывая ежемесячно 10% заработка.

Средний россиянин может добиться такого результата за 7 с небольшим лет, при условии неприкосновенности сбережений и ежемесячной капитализации процентов на банковском вкладе. При этом процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. А медианная зарплата за вычетом НДФЛ рассчитывалась за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму стал Чукотский автономный округ: накопить миллион рублей здесь можно за четыре года и один месяц. Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ (УрФО), в котором срок для накопления составляет четыре года и семь месяцев. Замыкает первую тройку регионов Магаданская область, с результатом четыре года и семь месяц.

Москва заняла четвертое место – жителям столицы потребуется 4 года и 10 месяцев, чтобы скопить миллион. Санкт-Петербург оказался на десятом месте рейтинга (5 лет и 10 месяцев). Кстати, в десятке оказался еще один представитель УрФО: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (входит, как и Ямал, в Тюменскую «матрешку») занимает восьмое место со сроком накопления 5 лет и 6 месяцев.

Челябинская область заняла 40-е место в общем рейтинге, пропустив вперед почти все регионы УрФО, за исключением Курганской области. Среднему южноуральцу на то, чтобы накопить 1 миллион рублей, понадобится 7,9 года. А 14,9% работников-южноуральцев не смогут сколотить заветный миллиончик и за 10 лет.

Курганская область занимает 60-е место рейтинга. Работающий житель Зауралья, получающий медианную зарплату, может надеяться накопить 1 миллион рублей за 8,7 года. Впрочем, почти четверти курганцев (23,4%) не светит такое и через 10 лет.

Остальные уральские регионы оказались гораздо выше аутсайдеров УрФО. Тюменская область – на 24-м месте (7,3 года), Свердловская область – на 28-м (7,5 лет).

Челябинск, Виктор Елисеев

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