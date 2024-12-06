На Южном Урале серийного насильника нашли по ДНК родственника

В Челябинской области по генотипу близкого родственника вышли на серийного насильника, державшего в страхе Магнитогорск больше семи лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному в 2017 году по факту насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством. В одно производство с этим делом соединен еще ряд дел об изнасилованиях и разбойных нападениях на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Все преступления были совершены в 2016-2018 годах и долгое время оставались нераскрытыми. От нападений неизвестного насильника пострадали четыре женщины.

Во всех эпизодах фигурировал мужчина в балаклаве. Злоумышленник действовал по одной схеме: врывался в квартиры женщин утром, когда они открывали двери и выходили на работу, насиловал их и похищал ценное имущество. Все преступления совершались на территории одного микрорайона Магнитогорска.

При изучении уголовных дел следователь СКР установил, что в ходе молекулярно-генетических судебных экспертиз выявлен генотип, произошедший от одного и того же мужчины.

В дальнейшем проводились следственные и оперативно-розыскные мероприятия по отработке лиц, ранее судимых и привлекаемых к уголовной ответственности, с получением у них биологических образцов для сравнительного исследования. Таким образом было проверено более 3 тысяч человек.

В ноябре текущего года выяснилось, что один из проверяемых может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии «ребенок-родитель». После предъявления 51-летнему мужчине неопровержимых доказательств причастности к преступлениям, он дал признательные показания относительно обстоятельств преступлений и сообщил еще о двух преступлениях, сведений о совершении которых у следствия не было.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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