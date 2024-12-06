Дело интернациональной наркогруппировки направили в суд в Челябинске

В Челябинске завершили расследование в отношении участников организованной наркогруппировки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено уголовное дело в отношении создателей нарколаборатории в Миассе.

Организатор нарколаборатории приехал на Южный Урал из Астрахани и оборудовал незаконное производство в частном доме в Миассе. В качестве «варщиков» он привлек троих граждан Белоруссии, которые прибыли в регион специально для участия в криминальном бизнесе.

Наркодельцов задержали в апреле этого года оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области, при содействии сотрудников милиции Республики Беларусь, а также силовой поддержке СОБР «Гром» территориального управления Росгвардии.

В помещении лаборатории полицейские обнаружили 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование, которое использовалось сообщниками для синтеза мефедрона.

В ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы занимались противоправной деятельностью в период с начала января по конец февраля этого года.

Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группировки и его подельницы из Белоруссии окончено. В отношении двух других участников уголовное дело выделено в отдельное производство.

С утвержденным областной прокуратурой обвинительным заключением материалы дела направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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