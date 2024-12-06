На оживленной магистрали в Советском районе Челябинска выключат два светофора

В субботу на несколько часов отключат светофоры на Троицком тракте в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 7 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках в Советском районе областного центра.

С 9:00 до 12:00 водителям следует быть особенно внимательными на пересечении:

Троицкого тракта и улицы Рылеева;

Троицкого тракта и улицы Салтыкова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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