Восемь автобусов и троллейбус в Челябинске возвращаются на привычные маршруты

В Челябинске вновь меняются схемы движения общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», завтра, 7 декабря, троллейбус №10, а также автобусы №№ 19, 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172 возвращаются на свои обычные маршруты.
Вместе с тем, продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на узле «Детский парк». Подрядчик приступил к завершающему этапу укладки рельсошпальной решетки. Сейчас проводятся работы по стыковке участка путей с рельсами на улице Рождественского.
В связи с этим перекрыты две крайние правые полосы проспекта Ленина по направлению в сторону ЧТЗ.
Горожан просят быть внимательными.
Челябинск, Виктор Елисеев
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