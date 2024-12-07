7 – 9 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

07.12.2024, суббота
-
10:30 Челябинск – Фестиваль семейного музицирования (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)
-
10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению новогоднего интерьерного украшения «Семейное волшебство: Уютный Новый год» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
11:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: фиджитал панкратион (клуб единоборств «Гром», ул. Труда, 105)
-
11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
-
11:20 Челябинск – Кубок по лазерному бою памяти воинов Уральских лыжных батальонов (Образовательный центр №5, ул. Скульптора Головницкого, 13, спортивный зал)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
-
13:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи открыток «Восточные драконы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
-
14:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: ритм-симулятор и фиджитал гольф (УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1)
-
14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
14:00 Челябинск – Эко-лекция на тему «Осознанное потребление и экологичный образ жизни» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:00 Челябинск – Встреча аниме-клуба (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
18:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: киберспортивный турнир по FC 25 (киберспортивный клуб Game spot, ул. Лесопарковая, 7д, 1-й этаж)
08.12.2024, воскресенье
-
10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: тактическая стрельба (УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1)
-
11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
-
11:00 Челябинск – Курсы «Мобильный гражданин»: занятие «Интерфейс смартфона. Основные настройки» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
-
11:30 Челябинск – Творческая встреча с писателем Кириллом Шишовым в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: фиджитал баскетбол (УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1)
-
13:00 Челябинск – Встреча из цикла «(Не)понятное искусство» (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
-
13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
14:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: показательное шоу по шахматам и гонки дронов (УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1)
-
14:00 Челябинск – Воскресная студия «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: фиджитал хоккей (хоккейная академия «Трактор», ул. Савина, 1)
-
15:00 Челябинск – Концерт в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
16:00 Челябинск – Концертная программа «Венок из музыки и рифм» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
-
18:00 Челябинск – Фиджитал-фестиваль «Горячая битва»: киберспортивный турнир по NHL 25 (киберспортивный клуб Game spot, ул. Лесопарковая, 7д, этаж 1)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»