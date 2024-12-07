Дворы в центре Челябинска ушли под воду

В центре Челябинска из-за коммунальной аварии вода хлынула на улицу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария на водоводе произошла сегодня, 7 декабря, рано утром в районе улиц Елькина и Воровского в Советском районе областного центра. Об этом сообщают жители города.
Хлынувшая вода затопила дворы расположенных здесь многоквартирных домов.
В настоящее время, по информации пресс-службы мэрии, для определения повреждения на место коммунального ЧП прибыла бригада МУП ПОВВ.
Временно ограничено водоснабжение по адресам: ул. Елькина 82, 80а. Жителям организован подвоз воды.
После устранения аварии силами комитета дорожного хозяйства будет выполнена расчистка территории, заверили представители муниципальных властей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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