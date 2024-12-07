Два десятка многоэтажек в Металлургическом районе Челябинска остались без воды

В Металлургическом районе Челябинска несколько тысяч человек остались без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, временное ограничение водоснабжения введено для устранения повреждения на водоводе в районе дома №47в по шоссе Металлургов.

Без воды до окончания работ остаются дома:

ул. шоссе Металлургов 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55, 57, 59, 61, 61а, 63;

ул. Калмыкова 7, 7а, 7б;

ул. Черкасская 1/4, 1/6,1/7.

Отметим, что жители Металлургического района несколько месяцев жаловались на несанкционированный «родник», появившийся в районе дома 47в по шоссе Металлургов. По словам челябинцев, из колодца у пятиэтажки начала вытекать вода и затапливать близлежащую дорогу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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