В пригороде Челябинска из-за резкого торможения автобуса пострадали женщина с двумя детьми

В Копейске выясняют обстоятельства травмирования пассажиров в автобусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Гольца в центре Копейска.

Автобус, следовавший по маршруту №125, резко затормозил перед пешеходным переходом. В результате в салоне упали женщина и двое ее сыновей.

«Я упала на спину, немного придавив старшего сына, малыш ударился головой о поручень. Он довез нас до автостанции, ни скорую помощь нам не вызвал, ничего, – цитирует 74.ру женщину. – В общем, мы добрались с детьми до травмпункта своим ходом: я – с больной ногой и с больной спиной. Увечья получили, все болит».

Предположительно, на резкий маневр водитель автобуса пошел, так как на дорогу выбежал ребенок.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, мужчину доставили в полицию после того, как получили сообщение о ЧП из больницы. В отношении него составлены административные протоколы по фактам нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (травмы получил младший мальчик – ему всего два года), и оставления места ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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