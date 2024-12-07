«Металлург» прерывает победную серию

Магнитогорский «Металлург» в Москве терпит поражение от «Динамо» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начался матч атакой гостей. Но долгое время динамовцам удавалось удерживать напор магнитогорцев.

Однако на 16-й минуте Денис Зернов ушел к лицевому борту и скинул шайбу себе за спину. Получивший пас Дмитрий Силантьев выстрелил в упор, но с броском справился голкипер гостей. А вот подскочившему Роману Канцерову он возразить не смог – 1:0, южноуральцы открывают счет.

Впрочем, полторы минуты спустя Артем Михеев сделал пас по правому борту, Дмитрий Рашевский влетел в зону и, сделав паузу, низом резко отправил шайбу в ворота гостей – 1:1.

Во втором периоде ситуация повторилась. На 23-й минуте «Динамо» остается в меньшинстве. А на 24-й минуте Роман Канцеров оформляет дубль – 2:1. Пять минут спустя у магнитогорцев появляется шанс увеличить отрыв, но Канцеров не реализует буллит. А на 36-й минуте уже хозяева разыгрывают «лишнего» игрока – 2:2. В третьем игровом отрезке командам приходится начинать с начала.

И на этот раз удача улыбается уже москвичам. На 57-й минуте матча автор второго гола хозяев Макс Комтуа, выиграв борьбу у лицевого борта, простреливает на пятак, и Дмитрий Рашевский мощнейшим ударом отправляет шайбу под перекладину – 3:2.

На 59-й минуте встречи голкипер магнитогорцев покидает створ ворот, уступая место шестому полевому игроку. Но результата это не приносит.

Итог – 2:3, победная серия «Магнитки» прерывается, едва начавшись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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