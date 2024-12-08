В Челябинске стена лифта рухнула на ребенка

В Челябинске выясняют обстоятельства происшествия с лифтом в одном из многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Руставели в Ленинском районе областного центра.

Лифт буквально развалился: стенка устройства рухнула на 8-летнего ребенка, а часть металлической конструкции – на его мать.

В следственном управлении СКР начата доследственная проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме, по результатам принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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