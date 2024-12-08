В челябинском компьютерном клубе умер подросток

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 8 декабря, утром в Ленинском районе областного центра.

По предварительным данным, в ночь с субботы на воскресенье 13-летний подросток с друзьями находился в компьютерном клубе, расположенном в одном из домов по улице Агалакова. Позже вблизи здания, в котором расположено игровое заведение, подросток потерял сознание и упал. Рядом с телом находились два баллончика бытового газа.

Сотрудники клуба занесли ребенка в помещение и пытались оказать помощь. Но спасти его не удалось.

В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка. Следователи работают на месте происшествия.

В ходе следствия проверят законность работы компьютерного клуба, а также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка и деятельности органов системы профилактики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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