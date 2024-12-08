«Трактор» терпит поражение в Череповце

Челябинский «Трактор» уступает в Череповце «Северстали» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начали матч челябинцы активно. В первом периоде «черно-белые» больше атаковали, на 23 броска уральцев хозяева ответили лишь 15-ю. Но один из них стал голевым.

На 7-й минуте встречи Алексей Кручинин с подачи Александра Скоренова открывает счет – 1:0 в пользу «Северстали».

Вторая двадцатиминутка прошла ровно наоборот – шайбу контролировали, в основном, череповчане, а соотношение бросков было 23 к 15 в их пользу. Впрочем, долгое время у хозяев не получалось претворить это преимущество в заброшенные шайбы.

И все-таки на 36-й минуте Данил Аймурзин увеличивает отрыв в счете – 2:0. Но на 39-й минуте челябинцам удается атака, и Григорий Дронов сокращает отставание – 1:2.

В третьем периоде хозяева снова берут штурмом ворота «Трактора», однако судьи, изучив видеозапись момента, принимают решение гол не засчитывать. Но это не помогло челябинцам, и матч южноуральцы проиграли – 1:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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