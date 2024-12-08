Женщина с ребенком ушли под лед в Челябинской области

На Тургояке женщина с ребенком провалились под лед.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в эти выходные на озере Тургояк в Миассе. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Лед не выдержал, и катавшиеся по нему женщина и ее дочь провалились и начали тонуть. По признанию супруга уралочки, из-за большого числа отдыхающих и шума он даже не сразу понял, что происходит. К счастью, мужчина быстро сориентировался и бросился на выручку жене и дочери.

С помощью других отдыхающих, провалившихся смогли вытащить на твердую поверхность. От медицинской помощи они отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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