Прокуратура выяснит, почему челябинцы годами живут без горячего водоснабжения

Прокуратура начала проверку жалоб жителей поселка в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку информации о жалобах жителей домов поселка ЧКПЗ, заявляющих о ненадлежащем содержании общедомового имущества.

Видеообращение горожан появилось в социальных сетях. По словам жителей многоквартирных домов по улицам Копейское шоссе и Уральской, их домам в прошлом году исполнилось 80 лет.

Больше 10 лет назад управляющая компания обрезала им горячее водоснабжение, и зимой температура в ванной не повышается выше 15 градусов по Цельсию, по стенам уже образовалась плесень. Не все в порядке и с холодным водоснабжением – из кранов течет техническая вода, считают горожане. Кроме того, подвал регулярно топит канализационными водами, в домах нет заземления, постоянно происходят замыкания и как следствие пожары, горят электроприборы.

А в этом году управляющая компания сообщила челябинцам, что поскольку дома в аварийном состоянии, она отказывается от предоставления им коммунальных услуг.

Впрочем, чиновники так, видимо, не считают. Во всяком случае, официально признавать здания ветхо-аварийными в мэрии не торопятся. «Решение о признании домов аварийными должно быть принято администрацией после проведения соответствующей экспертизы. Однако администрация уклоняется от ее проведения, говоря нам, что скоро нас расселят, и это «скоро» длится больше 5 лет», – сетуют челябинцы.

"️Прокуратура Ленинского района Челябинска с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащей работы системы водоотведения и содержание общего имущества многоквартирного дома», – рассказали представители надзорного ведомства.

В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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