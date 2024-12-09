Южноуральские чиновники поселили женщину с ребенком в конюшню

Общественники Челябинской области требуют разобраться со странными подходами властей к помощи малоимущим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в деревне Фроловка Красноармейского района чиновники заселили малоимущую женщину с ребенком в бывшую конюшню 30-х годов. На днях в здании, где раньше держали лошадей, рухнул потолок и едва не убил 72-летнюю мать женщины.

Обломки заполнили все помещение до самого верха. Пенсионерка спала в другой комнате, что ее и спасло.

«Здание 30-х годов буквально трещит по швам (жители в прямом смысле слышат треск). Здесь вообще никто не должен проживать: аварийные помещения – это бывшие конюшни и сельхозгаражи. Сейчас они, судя по реестру объектов жилищного фонда, даже не на балансе у администрации. Однако это не помешало чиновникам в 2020 году заселить сюда мать с ребенком, которые попросили о помощи как малоимущие», – возмущаются общественники.

Как рассказал глава Березовского сельского поселения (в его состав входит деревня) Игнат Третьяков, во Фроловке маневренного фонда нет, и вариантов, соответственно, тоже.

«Всего здесь 8 «квартир», две семьи живут постоянно. На вопрос, не боится ли он стать ответственным за гибель людей, глава заявил, что здание, возможно, развалили сами жители. И вообще долго пытался понять, о какой постройке идет речь. От ответа на вопрос о странном соцнайме ушел», – рассказывают активисты.

Общественники обратились к губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в ситуации с, мягко говоря, странным решением чиновников. Также они обратились в следственный комитет и прокуратуру с просьбой о проверке.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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