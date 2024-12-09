В Челябинской области едва не взорвался мусоровоз

В Миассе мусоровоз мог взорваться на контейнерной площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», вопиющий случай произошел в Миассе на Тургоякском шоссе.

После перевалки мусора из баков в грузовой отсек, в момент прессования отходов водитель заметил воспламенение. Мужчина успел выгрузить содержимое машины и отогнать технику от разгорающегося мусора.

«Что-то взорвалось и загорелось. Не знаю, что это было у них, но на этот адрес я больше не поеду»,– рассказывает сотрудник компании-перевозчика.

На место инцидента выезжали пожарные расчеты. Возгорание тушили три машины.

По информации Центра коммунального сервиса, контейнерной площадкой, с которой вывозился мусор, пользуются юридические лица. «Один из контрагентов, по всей видимости, поместил в мусорные баки взрывоопасные элементы, – отмечают представители регоператора в сфере обращения ТКО. – Подобное могло произойти в случае отсутствия производственного контроля за опасными отходами».

В ближайшее время компания намерена обратиться к неаккуратному потребителю с претензией о компенсации причиненного ущерба. Чтобы установить виновных в происшествии, которое могло привести к человеческим жертвам, ЦКС также направит заявление в государственные надзорные органы с требованием провести внеплановую проверку соблюдения производственным предприятием мер противопожарной безопасности в процессе осуществления хозяйственной деятельности, а также с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в опасном для жизни инциденте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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