У электропоезда между Челябинском и Бакалом появится новая остановка

У электрички Челябинск – Бакал появится дополнительная остановка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, дополнительный остановочный пункт начнет действовать на следующей неделе.

С 15 декабря пригородные поезда сообщением Челябинск – Бакал – Челябинск начнут делать остановку на о.п. 2060 км (поселок Мирный).

В связи с добавлением остановки незначительно изменится расписание пригородных поездов (время везде указано местное):

№7135 Челябинск – Бакал (отправление в 17:25), о.п. 2060 прибытие/отправление в 17:59-18:00, прибытие в Бакал в 22:22;

№7136 Бакал – Челябинск (отправление в 03:52), о.п. 2060 прибытие/отправление в 08:21-08:22, прибытие в Челябинск в 08:57.

На новой остановке отсутствуют билетные кассы и терминалы самообслуживания, поэтому пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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