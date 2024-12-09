Еще одна челябинка завоевала золото чемпионата мира по универсальному бою

Юлия Капитонова – чемпионка мира по зимнему универсальному бою.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, зимний чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин проходил на минувшей неделе в Тверской области. В турнире приняли участие спортсмены из 18 стран мира.
Воспитанница Рагиба Абдуллаева из комплексной спортивной школы Челябинска Юлия Капитонова в финале победила на полосе препятствий спортсменку из Узбекистана.
Напомним, ранее еще одна челябинка стала чемпионкой мира по зимнему универсальному бою. Золото в ходе состязаний, проходивших в Саратове, завоевала Мария Костюкевич.
Челябинск, Виктор Елисеев
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