В Челябинске подросток «заминировал» школу, чтобы не сдавать экзамен

В Челябинске полицейские нашли подростка, сорвавшего своим сообщением занятия в школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ нашли 14-летнего ученика одной из школ, который использовал мессенджер для отправки сообщения о заведомо несуществующей угрозе.

О пришедшем тревожном сообщении в полицию сообщил директор школы. Прибывшие в учебное заведение сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию школы, но предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружили.

В дальнейшем полицейские во взаимодействии с контрразведчиками установили личность и местонахождение хулигана. Им оказался 14-летний подросток. Молодой человек признался, что хотел помешать проведению запланированных на этот день экзаменов, а инструкцию как отправить анонимное сообщение он нашел в сети Интернет.

Так как ему уже исполнилось 14 лет, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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