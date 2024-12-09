В Копейске на перекрестке, где погиб 10-летний ребенок, оборудуют пешеходный переход

Власти Копейска задумались об оборудовании пешеходного перехода на перекрестке, где произошла смертельная авария.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 9 декабря, глава города совместно с сотрудниками ГИБДД по Челябинской области и по городу Копейску, представителями городских служб выехали на место недавнего ДТП, где погиб ребенок.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 8 декабря, на пересечении улиц Пестеля и Одесской. 10-летний мальчик погиб под колесами иномарки, когда перебегал дорогу. По словам местных жителей, проблема отсутствия пешеходного перехода стоит здесь достаточно остро: неподалеку расположена школа, и учащиеся достаточно часто перебегают дорогу в районе этого перекрестка.

После трагедия копейчане вновь потребовали создания пешеходного перехода. Однако пока это невозможно, заявляют чиновники.

«На сегодняшний день проектом организации дорожного движения пешеходный переход не предусмотрен. Стоит отметить, что график движения на данном участке дороги высокий, но очагом аварийности данный перекресток не является», – заявили в мэрии.

Однако после произошедшей трагедии глава города Светлана Логанова дала поручение вынести на комиссию по безопасности дорожного движения (в декабре текущего года) вопрос об устройстве пешеходного перехода в границах перекрестка улиц Пестеля и Одесской с обустройством ограждения, искусственной дорожной неровности и установкой соответствующих знаков.

Кроме того, в ближайшее время будут проработаны другие участки автодороги на предмет необходимости обустройства пешеходных переходов, искусственных неровностей и ограждений, заверяют представители городских властей.

Городской службе заказчика поручено подготовить предложения по обустройству тротуара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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