Четыре светофора отключат в Челябинске

Во вторник в Челябинске отключат светофорные объекты на четырех перекрестках.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 10 декабря, автомобилистам нужно быть особенно внимательными на дорогах Калининского, Тракторозаводского и Советского районов.
С 9 :00 до окончания работ будут отключены светофоры на участках:
пересечение улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы;
пересечение улиц Героев Танкограда и Салютной.
С 13:30 до окончания работ не будет работать объект в районе выезда с Привокзальной площади по улице Свободы.
С 10:00 до 14:00 запланировано отключение светофора на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева.
Челябинск, Виктор Елисеев
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