Четыре светофора отключат в Челябинске

Во вторник в Челябинске отключат светофорные объекты на четырех перекрестках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 10 декабря, автомобилистам нужно быть особенно внимательными на дорогах Калининского, Тракторозаводского и Советского районов.

С 9 :00 до окончания работ будут отключены светофоры на участках:

пересечение улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы;

пересечение улиц Героев Танкограда и Салютной.

С 13:30 до окончания работ не будет работать объект в районе выезда с Привокзальной площади по улице Свободы.

С 10:00 до 14:00 запланировано отключение светофора на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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