В челябинский поселок подкинули цинковые гробы. Чиновники не торопятся их убирать

Жители Челябинска шокированы соседством с цинковыми гробами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже больше года жители хутора Миасского, расположенного в Курчатовском районе областного центра, вынуждены терпеть малоприятное соседство.

На достаточно оживленном пустыре поблизости от домов неизвестные бросили цинковые гробы. При этом один из них появился еще в начале ноября прошлого года. Тогда челябинцы вызвали полицию. Но там сказали, что этот вопрос находится вне компетенций силового ведомства.

Логику оставивших пугающие многих «подарки», при желании, понять можно: пустырь превращается в несанкционированную свалку. Здесь валяются шифер, бетон, другой строительный мусор. Трава на нем достигает метра в высоту. Вот кто-то и решил подкинуть сюда еще и гробы.

Но здесь же расположены несколько грунтовых дорог, местные выгуливают скотину, иногда возвращаются этим путем в работы. Так что от неприятного соседства многие не в восторге.

Многие, но не чиновники. Еще когда появился первый гроб, жители начали обивать пороги местных властей с просьбой убрать цинковый короб. Речь все-таки об общественном пространстве.

Писали в приложение «Решаем вместе». Это обращение направляли в администрации района и города, управление благоустройства, управление экологии и природопользования, административно-техническую инспекцию Челябинска. В мае текущего года с портала госуслуг пришел ответ. «В ходе выездного обследования факты, указанные в обращении, подтвердились, – цитирует его 74.ру. – Информация для принятия мер по очистке территории общего пользования направлена в администрацию Курчатовского района. Будем признательны за оценку проделанной работы».

Впрочем, пока оценивать нечего: гроб как валялся на поляне, так там и остается. Ветром с него сорвало крышку. А в ноябре нынешнего года у него появился «напарник» – еще один цинковый гроб.

21 ноября челябинцы написали уже губернатору Челябинской области Алексею Текслеру – в социальных сетях. Глава региона отреагировал оперативно – написал: «Дал сигнал коллегам». Однако короба как лежали на пустыре, так там и остаются. Хотя в правительстве региона заверяют, что проблему должны решить уже в ближайшее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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