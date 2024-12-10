10 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

10.12.2024, вторник

11:00, 16:00 Челябинск – Встречи маленьких интеллектуалов «Познавайка»: «Зимняя шапочка» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогоднее украшение из сургуча» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Менторская сессия «Как сделать качественный скачок в бизнесе и жизни» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)

15:00 Челябинск – Настольные битвы: играем в «Обычное дело» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Открытие выставки Натальи Булаевой «Мир сказочной зимы» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

17:00 Челябинск – Клуб «Нестареющий винил»: встреча «Ни минуты покоя», посвященная творчеству певца и композитора Вячеслава Добрынина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:30 Челябинск – Обсуждение романа Марины Степновой «Женщины Лазаря» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Вечер фортепианной музыки «Когда этих клавиш коснется рука...» (детская школа искусств №12, ул. Красного Урала, 23)

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