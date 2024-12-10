Озерчанка лишилась почти миллиона рублей, поверив в замену счетчиков за рубль

Жительница Озерска потеряла 900 тысяч рублей после звонка о замене электросчетчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергоснабжающей компании. Мужчина убедил ее в необходимости замены счетчиков электроэнергии и пояснил, что для этого ей необходимо перевести 1 рубль по указанному номеру.

После этого озерчанке позвонил другой неизвестный. Он назвался специалистом Финмониторинга и предупредил, что до этого ей звонили мошенники, и, совершив перевод, она сделала уязвимыми свои счета, деньги на которых нужно срочно спасать.

Испугавшись за накопленные сбережения, женщина выполнила все указания, и перевела по продиктованным номерам около 900 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции предупреждают, что мошенники представляются сотрудниками энергоснабжающих компаний и сообщают, что необходимо сделать перерасчет платежей, или вам положена скидки на ЖКУ, или необходимо проверить или бесплатно заменить счетчики. После этого они просят сообщить код из СМС, якобы для записи на электронную очередь, либо совершить определенные действия.

После этого запускается механизм распространенной схемы, в которой звонит некто, представляющийся сотрудником какой-либо организации или правоохранительных органов, и заявляет, что до этого звонили мошенники, и теперь они располагают информацией для вывода средств либо оформления кредитов. Чтобы их опередить, жертве предлагают перевести деньги на «безопасные» счета, или самостоятельно оформить кредит.

«Такие просьбы от телефонных собеседников указывают на то, что вы общаетесь с мошенником. При поступлении подобного звонка сразу положите трубку и не переводите деньги на сторонние счета по просьбе незнакомцев», – рекомендуют представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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