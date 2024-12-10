В Челябинске снова может позеленеть вода

В Металлургическом районе Челябинска может измениться цвет водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 по 18 декабря МУП «ЧКТС» проверит тепловые и внутридомовые сети многоквартирных домов контура ТЭЦ «Мечел-Энерго» с помощью органического красителя уранина, имеющего характерный ярко-зеленый цвет.

Цель проведения подобных мероприятий – выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, проверка тепловых пунктов внутридомовых систем МКД на предмет исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли, либо в случае появления в кранах воды, жителей просят сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 723-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru.

С полным списком жилых домов, попадающих под проверку, можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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