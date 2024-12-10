В лесу под Челябинском поймали наркокурьера с 3,5 килограмма «синтетики»

Наркокурьера из Пермского края задержали в лесу под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники ДПС заметили подозрительную Lada Granta в 10 километрах от села Октябрьское.

Водитель машины – 35-летний приезжий из Пермского края – сильно нервничал. В ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили под приборной панелью свертки с белым веществом.

После этого мужчина признался, что успел спрятать пару пластиковых контейнеров с такими же свертками неподалеку в лесу. Общая масса синтетического наркотика – 3,5 килограмма.

Мужчина задержан и доставлен в отдел МВД по городу Копейску. Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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