С начала года в Челябинской области произошло 13 несчастных случаев на железной дороге

Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к гибели 9 человек в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, за 11 месяцев 2024 года от наезда поезда пострадали 13 человек, 9 из них погибли.

За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава был травмирован 21 человек, из них 18 – с летальным исходом.

Всего на Южно-Уральской магистрали с января по ноябрь 2024 года 334 человека попали под поезд или получили удар электрическим током. Травмы 25 из них оказались смертельны.

Несчастные случаи произошли в Челябинской, Оренбургской, Курганской, Самарской областях и в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава и поражения электротоком было травмировано 48 человек, из них 40 – смертельно.

Расследования транспортных происшествий показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube