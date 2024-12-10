Многострадальным общежитием на улице Мира в Челябинске вновь заинтересовалось руководство СКР

Глава СКР вновь потребовал доклада по уголовному делу о судьбе челябинского общежития, расследование которого тянется уже несколько лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в информационный центр ведомства пожаловалась жительница Челябинска, рассказав о проблемах с расселением общежития в доме №102 по улице Мира в Металлургическом районе областного центра.

Напомним, история дома прогремела в 2022 году. Жильцы рассказали, что в 2021 году от дома отказалась управляющая компания. Новую УК городские власти так и не смогли найти. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах.

После того, как о проблемах стало известно общественникам и прессе, жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда, а в здании начали работы, в ходе которых полностью разобрали одну из стен с первого по пятый этаж, причем произошло это в декабре месяце, и к тому моменту переехать успели не все, утверждают горожане.

Но даже после ремонта здание продолжило разрушаться (разваливается дом и сейчас). Его признали аварийным и подлежащим расселению. Однако, предоставлять собственникам благоустроенные квартиры в мэрии отказываются, говорится в сообщении СКР со ссылкой на авторов нового обращения. Вместо этого горожан «принуждают получить компенсационные выплаты, размер которых не позволяет приобрести равнозначную недвижимость», – отмечают в СКР.

Кроме того, руководство Следственного комитета считает, что «расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены».

Председатель СКР Александр Бастрыкин вновь поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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