Больше 350 домов в Челябинске на сутки останутся без воды

В значительной части Ленинского района Челябинска будет отключено водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением переврезки вновь проложенного участка водовода по улице Новороссийской от автодороги «Меридиан» до перекрестка улиц Бобруйской и Ереванской с 23 часов 11 декабря до 23 часов 12 декабря будет отключено водоснабжение в Ленинском районе областного центра.

Под отключение попадут многоквартирные дома, социальные объекты, заводы и административные здания по адресам:

ул. Электровозная 5-ая, 1а, 1б, 1в, 3а, 3б;

ул. Ачинская, 2г, 2д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Батумская, 11, 21, 22, 22а, 25;

ул. Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13;

ул. Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64;

пер. Бугурусланский, 7;

ул. Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70а, 71, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 77а, 79, 80, 81, 83; 85;

ул. Грозненская, 52, 56;

ул. Дербентская, 41, 43, 43Б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47/1, 49, 49а;

ул. Днепровская, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33;

ул. Ереванская, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;

пер. Канатовский, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

ул. Л. Чайкиной, 9, 9а, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20;

ул. Лескова, 4;

ул. Люблинская, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45;

ул. Магнитогорская, 89, 91;

ул. Масленникова, 9а, 20, 21;

ул. Машиностроителей, 31, 33, 35, 35/1, 37, 48;

ул. Новороссийская, 1а, 1/3, 2, 2а, 3, 5, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 27, 30, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 59б, 60, 61, 61а, 61б, 63, 65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 77а, 79, 80, 80б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103а, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118б, 118в, 122, 122б;

ул. Суркова, 4, 5, 5а, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49;

ул. Туруханская, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

ул. Цимлянская, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а;

ул. Чистопольская, 27.

В частном секторе вода будет отсутствовать в домах 8, 10, 12 по улице Суркова, а также в кварталах улиц: Магнитогорская – Цимлянская – Низинная – Бирская 5-ая – Макеевская 1-ая; Бугурусланская – Чистопольская – Днепровская – Новороссийская; Василевского – Цимлянская – Магнитогорская.

МУП «ПОВВ» приносит жителям извинения за временные неудобства и просит сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

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