Три перекрестка останутся без светофоров в Челябинске

С утра среды в Челябинске на трех перекрестках отключат светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 11 декабря, автомобилистам необходимо быть особенно внимательными при проезде трех перекрестков.

С 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улицы Российской и малой улицы Коммуны.

Также в 9:00 планируется отключение светофорных объектов на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молдавской.

С 10:00 до 17:00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Потребительской 2-я и Нефтебазовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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