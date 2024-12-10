Три перекрестка останутся без светофоров в Челябинске

С утра среды в Челябинске на трех перекрестках отключат светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 11 декабря, автомобилистам необходимо быть особенно внимательными при проезде трех перекрестков.
С 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улицы Российской и малой улицы Коммуны.
Также в 9:00 планируется отключение светофорных объектов на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молдавской.
С 10:00 до 17:00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Потребительской 2-я и Нефтебазовой.
Челябинск, Виктор Елисеев
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