В Челябинске канализация хлынула в здание Росреестра

В Челябинске нечистоты несколько дней льются в помещения Росреестра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальщики уже несколько дней не могут найти причину канализационного потопа в центре Челябинска. Об этом рассказали сотрудники организаций, расположенных рядом с местом аварии.

По словам челябинцев, авария произошла еще на прошлой неделе. Из-за порыва на сетях водоотведения вода хлынула на улицу Елькина и начала затапливать здание, в котором расположено региональное управление Росреестра.

В МУП «ПОВВ» о проблеме знают, но решить ее пока не могут. «Ответ дали следующий: «Колодец не найден, бригада была на месте в 18:33 9 декабря. Ждите завтрашнего дня – будем искать колодец», – цитирует 74.ру сотрудника расположенного в том же здании, что и Росреестр, магазина.

Работники госструктуры также подтверждают факт потопа. По их словам, стоки начали литься в шахту лифта еще в субботу. Через какое-то время топить начало цокольный этаж. Впрочем, в Росреестре заверили, что каких-либо документов в затопленных помещениях не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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