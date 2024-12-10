Очередная попытка экс-губернатора Челябинской области вернуть «Макфу» провалилась

Суд отклонил очередной иск семьи бывшего южноуральского губернатора против национализации «Макфы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к Росимуществу. Бывший высокопоставленный чиновник, его семья и их бизнес-партнеров требовали признать незаконными действия ведомства по передаче национализированного холдинга «Макфа» «РСХБ-Финанс» – «дочке» Россельхозбанка. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск в Арбитражный суд Москвы поступил 16 августа текущего года от имени Михаила Юревича, его отца Валерия, матери Натальи, сына Александра, а также Валерии и Максима Чигинцевых.

Напомним, в марте этого года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний – АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК».

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая 33 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

Главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ими, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, утверждала Гепрокуратура. При этом свое высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов, подчеркивали в ведомстве.

Иск, поданный 28 марта, приняли к рассмотрению, а на активы АО «Макфа» и других предприятий семьи экс-губернатора и его партнеров наложили арест. Судебный процесс стартовал 9 апреля и по ходатайству Генпрокуратуры проходил в закрытом режиме.

В ходе него защита ответчиков просила передать рассмотрение дела арбитражному суду, так как, исходя из судебной практики, именно арбитраж обычно занимается подобными спорами, заявляла отвод судье. Однако в удовлетворении ходатайств суд отказал.

Наконец, адвокат экс-губернатора от имени его матери Натальи Юревич предложил выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства).

Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

В мае активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний перевели на лицевые счета Росимущества, которое впоследствии передало их в управление «РСХБ-Финанс». Однако, как указала защита предпринимателей, к этому времени арест с активов еще не был снят, а потому действия Росимущества незаконны.

Однако суд сегодня, 10 декабря, суд полностью отклонил иск бывших собственников холдинга «Макфа».

Челябинск, Виктор Елисеев

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