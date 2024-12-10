Петя и Клеопатра: южноуральцы выбирают для своих детей редкие имена

Южноуральцы выбирают для своих детей редкие имена.

Например, минувшей осенью в Челябинске появились на свет Добрыня и Клеопатра. При этом самым популярным мужским именем остается Александр, мальчиков так же часто называют Тимофей, Арсений. У девочек популярны имена Ева, Софья, Мия. Возвращается мода на имя Вера.

В число самых редких имен попали Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина.

Челябинск, Софья Артемьева

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