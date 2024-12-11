11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2024, среда
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10:00 Челябинск – Встреча с участником боевых действий на Донбассе, заместителем председателя ООВ ВМФ «Морское братство» Челябинска, заместителем руководителя движения «Русский мир. Охранитель» Владимиром Забегаевым, приуроченная ко Дню Героев Отечества (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)
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12:00 Челябинск – Цикла мероприятий «Погружение в Прекрасную эпоху»: лекция «Две стороны одного города» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)
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12:00 Челябинск – Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером
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12:00 Челябинск – Бесплатные консультации от юристов (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча с писателем Аленой Ивановой: презентация книги «Венок сказаний Южного Урала» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Волшебство своими руками» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)
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14:00 Челябинск – Правовой урок «Мы – граждане России» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Встреча клуба шахматистов «ДиONE» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Приобретение выгодного имущества с торгов по банкротству» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж) (по записи)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию новогодней игрушки (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Я благодарна жизни и судьбе» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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18:00 Челябинск – Губернатор Алексей Текслер посетит Молодежную ассамблею региона в Челябинске и вручит награды южноуральцам, которые вносят значительный вклад в реализацию молодежной политики в регионе (конгресс-отель «Малахит», ул.Труда, 153)
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18:30 Челябинск – Концерт преподавателей «Творцы искусства» (Детская школа искусств №12, ул. Красного Урала, 23)
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