11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Губернатор Алексей Текслер посетит Молодежную ассамблею региона в Челябинске и вручит награды южноуральцам, которые вносят значительный вклад в реализацию молодежной политики в регионе (конгресс-отель «Малахит», ул.Труда, 153)