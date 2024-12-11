В Челябинске открыли движение трамваев в Ленинский район

В Челябинске закончили ремонт крупного трамвайного узла.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», завершен ремонт узла трамвайных путей «Детский парк», движение трамваев в Ленинский район открыто.
Ремонт стартовал 2 августа текущего года и проходил в несколько этапов.
На время работ закрывали движение трамваев №15 «ЧТЗ – Чичерина» на ЧТЗ, а также №18 «Чистопольская – ЧМК» и №22 «Чистопольская – Чичерина» – в Ленинский район.
26 ноября был завершен ремонт путей на прямом участке и открыто движение трамваев на ЧТЗ.
Теперь движение электротранспорта возобновлено полностью.
Челябинск, Виктор Елисеев
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