В Челябинске открыли движение трамваев в Ленинский район

В Челябинске закончили ремонт крупного трамвайного узла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», завершен ремонт узла трамвайных путей «Детский парк», движение трамваев в Ленинский район открыто.

Ремонт стартовал 2 августа текущего года и проходил в несколько этапов.

На время работ закрывали движение трамваев №15 «ЧТЗ – Чичерина» на ЧТЗ, а также №18 «Чистопольская – ЧМК» и №22 «Чистопольская – Чичерина» – в Ленинский район.

26 ноября был завершен ремонт путей на прямом участке и открыто движение трамваев на ЧТЗ.

Теперь движение электротранспорта возобновлено полностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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