Ввоз мандаринов в Челябинскую область увеличился

В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита мандаринов на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управление Россельхознадзора, за период с 1 ноября по 10 декабря текущего года в Челябинскую область ввезли 601 тонну этих цитрусовых. За аналогичный период прошлого года – 498 тонн.

Причем, в регион поступило 2 партии мандаринов из Ирана и 37 партий мандаринов китайского происхождения, которые были ввезены как напрямую из Китая, так и из Казахстана.

В целом по России импорт мандаринов к 5 декабря вырос на 14,4% и составил 738,3 тысячи тонн.

Основным поставщиком этих цитрусовых является Турция, которая ввезла 311,1 тысячи тонн.

Из Египта импортировано 148,9 тысячи тонн, Китая – 72,1 тысячи тонн, ЮАР – 58,2 тысячи тонн, Ирана – 44,7 тысячи тонн, Грузии – 21,6 тысячи тонн, Абхазии – 20,1 тысячи тонн, Марокко – 18,2 тысячи тонн и Пакистана – 10,5 тысячи тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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