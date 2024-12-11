Экс-гендиректора ЧЭМК признали виновным в сексе с несовершеннолетними и... отпустили

В Челябинске огласили приговор бывшему топ-менеджеру челябинского завода, обвинявшемуся в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 декабря, Калининский районный суд Челябинска признал бывшего генерального директора ЧЭМК Павла Ходоровского виновным в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и обороте порнографических материалов.

Напомним, топ-менеджера уральского предприятия задержали в июне текущего года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину, которую предъявили обвинение в сводничестве: по версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

В ходе следствия челябинец признал вину и заключил досудебное соглашение, обязуясь сообщить следователям о другом известном ему преступлении.

В итоге рассмотрение уголовного дела 73-летнего Павла Ходоровского проходило в особом порядке. Судья уложился в одно судебное заседание, приговорив бывшего гендиректора челябинского завода к 4 годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube