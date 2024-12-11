Будет лучше, но – позже. Южноуральский губернатор рассказал о будущем общественного транспорта

Решение проблем с общественным транспортом в Челябинской области вновь перенесли на будущее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы засыпали «Прямую линию» губернатора жалобами на работу общественного транспорта.

Большая часть обращений поступила от челябинцев. По словам горожан, несмотря на обещания чиновников, ситуация с только ухудшается. Люди устали ждать транспорт на остановках, а потом пытаться втиснуться в переполненный салон. Недовольны челябинцы и постоянными нарушениями расписания.

Не лучше ситуация и в соседнем с Челябинском Копейске, где после отмены маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу, временные промежутки между рейсами увеличились, а затраты пассажиров на оплату поездок увеличились зачастую кратно: многим теперь приходится ездить с пересадками и оплачивать поездку в каждом автобусе полностью.

Глава области Алексей Текслер поначалу попытался поспорить с южноуральцами. «Вспоминаю ситуацию с транспортом в 2019 году. Тогда все было ужасно. За последние годы было много сделано», – заявил чиновник.

И перечислил: за последние несколько лет в регионе было куплено для перевозчиков 1 тысяча 260 единиц транспорта, в том числе 844 автобуса. Значительную часть новых приобретений получил именно Челябинск.

Впрочем, губернатор признал, что работа еще не закончена. И одна из главных проблем – состояние инфраструктуры. Так, в Челябинске несколько лет продолжается ремонт трамвайных путей. После их обновления власти обещают, что число трамваев вырастет со 110 до 164.

А число новых троллейбусов должно вырасти в Челябинске и вовсе вдвое – с 70 до 168. 90 новых машин планируется вывести на линию после сдачи в эксплуатацию троллейбусного депо. Кстати, начать работу оно должно было еще в этом году. Но «в силу различных причин» сроки перенесли на весну 2025 года.

Продолжатся в следующем году и ремонты на трамвайных путях.

Еще одна острая проблема, признался глава региона, – нехватка водителей. «Безработицы нет, есть нехватка рук», – напомнил чиновник. И выразил надежду, что после повышения заработной платы для сотрудников компаний-перевозчиков это проблема решится. Но, видимо, тоже нескоро.

Челябинск, Виктор Елисеев

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