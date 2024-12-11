И вот опять: губернатор Текслер пообещал присоединить к Челябинску новые территории

Власти снова пообещали присоединить «новые» микрорайоны Сосновского района к Челябинску.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расположенный на территории Сосновского района микрорайон «Западный» и ряд других населенных пунктов логично было бы перевести в состав Челябинска. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в ходе «Прямой линии».

Слова губернатора стали ответом на очередную жалобу жителей микрорайона на проблему с доступом к детским садам.

Напомним, строительство нового многоэтажного микрорайона в Сосновском районе началось еще во время губернаторства Михаила Юревича. Уже тогда новоселам обещали, что в ближайшее время населенный пункт войдет в состав областного центра, а потому жилье здесь покупали, в основном, челябинцы.

В итоге сложилась достаточно сложная ситуация: практически на пустом месте вырос достаточно крупный населенный пункт, но он не был обеспечен ни детскими садами, ни школами, ни медицинскими учреждениями.

Поначалу многие горожане и их дети ездили на работу, учебу и лечение в Челябинск. Одно время даже была достигнута договоренность об их прикреплении к поликлиникам и больницам на северо-западе областного центра.

Решение это было вынужденным. Ведь до Челябинска жителям «Западного» добираться намного быстрее и проще, чем до административного центра Сосновского района – села Долгодеревенское, где и действует, например, обслуживающая весь муниципалитет больница.

Однако власть в самом Челябинске с того времени уже несколько раз менялась, а с этим вместе таяла и убежденность чиновников в необходимости предоставлять «свои» лечебные площади жителям пусть и соседнего, но самостоятельного муниципалитета.

Так что жителям «новых» микрорайонов Сосновского района пришлось свыкаться с мыслью о том, что живут они не в Челябинске, а потому и лечиться, и учиться им, по всей видимости, придется тоже не в Челябинске.

Правда, возможностей для этого в муниципалитете, отмечают южноуральцы, для них как не было, так и нет. Чтобы попасть в Долгодеревенское, необходимо обогнуть едва ли не половину Челябинска, и не всегда по самым проезжим дорогам. Поблизости же социальные объекты появляются слишком медленно.

Неудивительно, что власти региона вновь задумались о переподчинении «микрорайонов новостроек» другому муниципалитету. «Для развития этой территории это будет правильным решением, и в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим», – заявил сегодня Алексей Текслер, отметив, что речь идет не только о «Западном».

Впрочем, включение «новых» микрорайонов в состав Челябинска вряд ли быстро решит проблемы их жителей. Ведь расположены они поблизости от северо-запада областного центра – самой населенной части города. А жители северо-запада и сами долгое время жалуются на недостаток детских садов и школ, неудовлетворительную работу общественного транспорта. Да и число специалистов в лечебных организациях челябинского «северка» вряд ли вслед за этим автоматически увеличится.

Так что решение, на первый взгляд, позволяющее надеяться на облегчение проблем жителей «Западного», может обернуться обострением аналогичных проблем обитателей Челябинска.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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