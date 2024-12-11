Еще один автобусный маршрут в Челябинске переходит на регулируемый тариф

Автобус №24 в Челябинске меняет принцип работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», автобус №24 «ЖК Ньютон – ЧМК» с 13 декабря переводится на регулируемый тариф.

Транспорт будет следовать по улицам: Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Чичерина, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, Свердловский тракт, Черкасская, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров, 60 лет Октября.

На маршруте будут работать 18 автобусов большого класса с интервалом 8-12 минут. Подробное расписание размещено на сайте gortans74.ru.

К подвижному составу на маршруте предъявляются повышенные требования: кондиционер, 100% низкий пол в салоне, возможность оплаты проезда по безналичному расчёту, в том числе транспортными картами, валидаторы, года выпуска не ранее 2024, отображение на «2ГИС», «Яндекс.Карты».

Первый рейс от пр. Героя России Е.Н. Родионова – в 05:30, от ЧМК – в 06:10 ежедневно.

Последний рейс от пр. Героя России Е.Н. Родионова – в 22:20, от ЧМК – в 22:25 ежедневно.

Обслуживать маршрут будет перевозчик МУП «Служба организации движения». Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия: +7 (351) 778-62-34.

Челябинск, Виктор Елисеев

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