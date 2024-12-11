«Бардак какой-то»: губернатору рассказали, что единой транспортной системы Челябинской агломерации на самом деле нет

Реформа общественного транспорта в Челябинской агломерации создала очередную проблему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со сложностями работы общественного транспорта столкнулись родители учащихся одной из челябинских школ. Об этом они рассказали в ходе «Прямой линии» губернатор Челябинской области.

Жительница Копейска пожаловалась главе региона на резкий рост стоимости проезда в автобусе единственного маршрута, соединяющего их населенный пункт с Челябинском. По словам женщины, теперь за одну поездку приходится отдавать вместо 70 рублей 120.

Рост затрат семейного бюджета достаточно ощутим, а отказаться от поездок нельзя – дети учатся в школе в Челябинске. При этом оформить льготный проездной школьникам копейчане не могут, так как у детей нет челябинской прописки.

«Бардак какой-то. Мы специально делали единую транспортную агломерацию», – возмутился глава региона. И поручил региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта и мэрии Челябинска найти решение.

Обращение копейчанки вскрыло достаточно серьезную проблему. Дело в том, что единую транспортную систему Челябинской агломерации как бы сделали, а единую систему платежей – нет. Действительно, контроль над обслуживанием маршрутов общественного транспорта (по крайней мере, в Челябинске и Копейске) перешел министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Но многие финансовые вопросы так и остались на уровне муниципалитетов. В итоге до сих пор не объединены системы платежей, а потому, например, в Челябинске действует единый пересадочный билет, а в Копейске, где его необходимость после отмены «маршруток» зачастую выше, его до сих пор не подключили.

Разрозненно действуют и льготы. Причем льгота на проезд школьников есть и в Челябинске, и в Копейске. Но и в Челябинске, и в Копейске это льготы муниципальные. То есть распространяются они только на жителей одного из этих муниципальных образований.

И на каких основаниях мэрия Челябинска будет теперь принимать решение о предоставлении льготы на проезд школьника для жителя другого муниципального образования?

А если маршрут межмуниципальный (как в приведенном выше случае) – вообще непонятно, кто должен возмещать упущенный доход от перевозки льготников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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