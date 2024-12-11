Усталый Дед Мороз: южноуральский губернатор провел недухоподъемную «прямую линию»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел недухоподъемную «прямую линию»: на вопросы южноуральцев он отвечал без особого энтузиазма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители региона задали ему сегодня 10 тысяч 734 вопроса. Это стало рекордным показателем за все время общения действующего губернатора Алексея Текслера с южноуральцами. Впрочем, это оказалось единственным достижением «прямой линии» 2024 года.

Сегодняшнее общение главы региона заняло ровно 3 часа против 3,5 часов год назад. Оно обошлось без победных реляций и громких обещаний. Даже о метротраме г-н Текслер вспомнил лишь единожды – и то, когда говорил, что в следующем году на улицах Челябинска должны появиться новые трехсекционные трамваи. Те самые, что предназначены для метротрама. О сроках реализации самого суперпроекта первый чиновник региона решил не распространяться.

В общем же выступление губернатора было выдержано в одном русле: «В целом, работа ведется. Но есть отдельные случаи»... Например, затянувшийся ремонт больницы Карабаша, лишивший жителей доступной медицинской помощи. По мнению Алексея Текслера, даже в таком случае медицинское обслуживание южноуральцев необходимо организовать на достойном уровне. Что он и поручил региональному минздраву.

Или другой пример – семья участника СВО, проживающая в частном доме в Усть-Катаве, до сих пор лишена доступа к сети Интернет. Хотя рядом расположены многоэтажные дома, жители которых давно подключены к оптоволоконным линиям. С этой «отдельной проблемой» губернатор дал поручение разобраться уже властям муниципалитета.

Следует отметить, что практически каждый прозвучавший в ходе «прямой линии» вопрос заканчивался поручением тому или иному органу власти. Как будто главный герой мероприятия заранее старался найти ответственных, если вдруг проблема решена не будет.

Причем не всегда поручение предполагало однозначное решение проблемы. Так, в ответ на просьбу жительницы поселка Тутарка о прокладке асфальтобетонной дороги (региональные чиновники ранее заявляли, что для этого населенного пункта асфальтобетонная дорога не предусмотрена – только грунтовка) губернатор рассказал, что темпы дорожного строительства теперь вдвое выше, чем несколько лет назад. Но по самой просьбе поручил лишь «рассмотреть возможность».

Это – те вопросы, которые можно отнести к категории «отдельных случаев». Таковых было достаточно много, и все они заканчивались однотипно – поручением о решении этой конкретной проблемы: помочь многодетной семье детей-сирот в получении жилплощади, другой многодетной семье – в покупке трактора, школьнику, создавшему племенное птицеводческое хозяйство, но потерявшему его после пожара и теперь занятому его восстановлением, – в строительстве птичника.

Были и другие ответы. Призванные подкрепить тезис о планомерно проводимой работе. Например, директора Брединской детской школы искусств глава региона заверил, что начатый капремонт здания будет закончен в следующем году. Представителям школы из села Миасского сообщил, что их здание включено в список образовательных учреждений, где запланирован ремонт в следующем году.

Впрочем, по всей видимости, подход «работа идет, хотя есть отдельные недостатки» приличествует только губернатору. По крайней мере, когда на озвученную проблему в том же духе пытался ответить глава Карталинского района, Алексею Текслеру это очень не понравилось. А все дело в том, что житель поселка Озерный пожаловался: мол, в поселок перестали привозить хлеб. «Такой проблемы нет, – бодро отрапортовал руководитель муниципалитета. – Хлеба у нас хватает».

«Человек не стал бы просто так обращаться», – недовольно заметил губернатор. И поручил связаться с звонившим южноуральцем и к концу дня представить доклад о том, как проблему будут решать.

Конечно, персональными проблемами «прямая линия» главы Южного Урала не ограничилась. Так, с подачи ведущих Алексей Текслер порассуждал о будущем общественного транспорта в регионе (опять-таки, в русле «работа идет»). Не обошел он и одну из своих любимых в последние годы тем развития туристического потенциала Южного Урала. А еще – анонсировал перевод микрорайона «Западный» и ряда других в состав Челябинска (но это не точно).

Но в целом Алексей Текслер выглядел явно уставшим. Что и говорить, год был нервным, на выборы пришлось идти, так и не получив публичного «благословения» президента... Не задалась и концовка года – полыхнуло в Коркино, вслед за этим в область наведались сотрудники Генпрокуратуры и центрального аппарата СКР, а вместе с ними – и сам Генпрокурор Игорь Краснов. Да и задержание главы Ясиноватой, восстановление которой курируют власти Челябинской области, попавшего в столь знакомую южноуральцам историю со «взяткой от дорожников», явно не добавило положительных эмоций.

Так что сегодняшнее общение с южноуральцами скорее тяготило главу региона.

Но последняя просьба вывела чиновника из устало-удрученного настроения. Челябинка спросила, может ли ее дочь получить приглашение на губернаторскую елку. Услышав о желании, выполнить которое он может практически в прямом эфире, без необходимости брать на себя повышенные обязательства и изыскивать дополнительные финансовые ресурсы, глава региона оживился. И, не откладывая, в прямом эфире дал поручение обеспечить девочку приглашением. Не самое плохое завершение достаточно дежурного мероприятия.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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