Челябинску назначили нового природоохранного прокурора

Новый природоохранный прокурор приехал в Челябинск из Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Челябинской природоохранной прокуратуре состоялось официальное представление недавно назначенного руководителя – советника юстиции Дениса Баглаева.

На мероприятии присутствовали руководители Главного управления лесами Челябинской области, региональных министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов, министерства экологии, Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также работники природоохранной прокуратуры.

Денис Баглаев служит в органах прокуратуры более 18 лет. Начинал старшим следователем прокуратуры Верхнеуральского района. Впоследствии занимал должности следователя, помощника, старшего помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска.

С 2013 года служил заместителем Магнитогорского природоохранного прокурора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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