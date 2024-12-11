Завотделом челябинской больницы ответит в суде за смерть ребенка

В Челябинской области перед судом предстанет сотрудница клиники, обвиняемая в причинении по неосторожности смерти ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей оперативным отделом медицинского учреждения Челябинска, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, челябинка допустила к приему вызовов скорой помощи сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медицинским работником. Вечером 11 декабря 2022 года он неверно оформил вызов в программном комплексе АДИС. В результате было принято решение не направлять бригаду скорой медицинской помощи к 9-летнему ребенку.

Не дождавшись медиков, мать школьника самостоятельно доставила сына в больницу. Однако спасти его врачи уже не смогли.

Следователи уверены: если бы вызов принял компетентный сотрудник, то, с учетом описываемых матерью ребенка симптомов, бригаду скорой медицинской помощи должны были направить в экстренном порядке, что повысило бы шансы на благоприятный исход.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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