12 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12.12.2024, четверг

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации для горожан (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

10:30 Челябинск – Познавательная беседа для детей «Мое право» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

11:00 Челябинск – Мероприятие «Посвящаю себя служению закону», посвященное Дню Конституции России (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Часы самообразования для учащихся «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

12:00 Челябинск – Презентация программы лояльности для предприятия (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)

14:00 Челябинск – Презентация документального сериала «Пещера» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Как научиться писать маслом?» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Акция «День Конституции» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Презентация ежегодного краеведческого сборника «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2025» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа для учащихся «Имя гордое – Россия!» ко Дню Конституции (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 Челябинск – Зимняя аниме-встреча «Ho-kago tea time» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

18:00 Челябинск – Speak Freely – клуб общения на английском языке (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

18:00 Челябинск – Квартирник Лампа-room (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

18:30 Челябинск – Открытый питчинг проектов IT-Park74 (IT-Park74, ул. Тернопольская, 6)

19:30 Челябинск – Новогодний BrainShaker (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107) (по записи)

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