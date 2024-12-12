На Южном Урале спасли раненого лебедя

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области помогли эвакуировать с тонкого льда раненого лебедя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, птица с травмой левого крыла отстала от стаи и до последних дней оставалась на воде небольшого технического водоема у поселка Тайгинка.

Лед практически полностью покрыл пруд. Это свело шансы на выживание краснокнижной птицы к минимуму и не оставило надежды переживающим местным жителям, что лебедь все же сможет улететь.

Однако, опасно малая толщина ледового покрытия до сих пор не позволяет без опасений выходить на водоемы, а потому, за помощью обратились к спасателям.

Дежурная смена Кыштымского отряда областной ПСС поймали лебедя, эвакуировали на берег и передали сотруднику минэкологии области. В ближайшее время птицу ждет курс лечения травмированного крыла.

Как отметили спасатели, в ходе работы лед несколько раз проламывался, а потому необходимо еще раз напомнить, что до изменения погодных условий выход на ледовое покрытие водоемов Южного Урала остается опасным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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